У ВООЗ допустили, що COVID-19 міг виникнути не в Китаї

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) допускають, що коронавірусна інфекція дійсно могла зародитися також у інших країнах світу, а не лише в Китаї.

Водночас фахівці переконані, що вивчення походження цього вірусу все одно варто починати з Уханя, де було зафіксовано перший його спалах. Про це в інтерв'ю CGTN заявила представниця міжнародної групи експертів організації Маріон Купманс.

"На цьому етапі я не думаю, що ми повинні щось виключати... Маємо бути відкриті до всіх гіпотез. Це те, що нас просили робити. Проте почати треба з Уханя, де вперше дізналися про цю ситуацію", – зазначила вона.

Коронавірус міг виникнути і в інших країнах – ВООЗ

Зі свого боку гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус похвалив рішення Китаю, який нарешті допустив експертів організації на територію країни для продовження досліджень щодо COVID-19.

"Сподіваємося на тісну співпрацю з нашими колегами в цій важливій місії з виявлення джерела вірусу та шляху його поширення серед населення", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Китай відмовив у перетині кордону експертам ВООЗ, які зібралися вивчати в країні походження коронавірусу.

Ще раніше китайська влада заблокувала іноземним журналістам доступ до даних про пандемію. Ті звинуватили країну в приховуванні інформації про походження COVID-19.

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