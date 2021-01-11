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/ Пульмонологія

У ВООЗ допустили, що COVID-19 міг виникнути не в Китаї

9.8т
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У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) допускають, що коронавірусна інфекція дійсно могла зародитися також у інших країнах світу, а не лише в Китаї.

Водночас фахівці переконані, що вивчення походження цього вірусу все одно варто починати з Уханя, де було зафіксовано перший його спалах. Про це в інтерв'ю CGTN заявила представниця міжнародної групи експертів організації Маріон Купманс.

"На цьому етапі я не думаю, що ми повинні щось виключати... Маємо бути відкриті до всіх гіпотез. Це те, що нас просили робити. Проте почати треба з Уханя, де вперше дізналися про цю ситуацію", – зазначила вона.

Коронавірус міг виникнути і в інших країнах – ВООЗ

Коронавірус міг виникнути і в інших країнах – ВООЗ

Зі свого боку гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус похвалив рішення Китаю, який нарешті допустив експертів організації на територію країни для продовження досліджень щодо COVID-19.

"Сподіваємося на тісну співпрацю з нашими колегами в цій важливій місії з виявлення джерела вірусу та шляху його поширення серед населення", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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Здоров'я Пульмонологія

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