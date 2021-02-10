У висновку про ефективність російської вакцини "Супутник V" знайшли помилки та розбіжності

У звіті про ефективність "Супутника V" знайшли помилки

Попри публікацію в авторитетному медичному журналі The Lancet висновків про нібито високу ефективність російської вакцини "Супутник V" проти COVID-19, багато світових учених скептично поставилися до цієї новини.

Як пише Der Spiegel, зокрема, найбільше їх збентежили шість нюансів, які змушують сумніватися в якості препарату з Росії. Головними критиками "Супутника V" стали італійський мікробіолог Енріко Буччі та 40 його колег.

Ще у вересні вони звернули увагу на підозріле дублювання даних на схемах публікації про російську вакцину. Через пів року їхні сумніви тільки посилилися.

"Рішення російського уряду зробити вакцину доступною до третьої фази випробувань все ще не ухвалене", – сказав Буччі, наголосивши, що навіть в умовах пандемії така неповна та непрозора процедура не може бути виправданою.

На підтвердження своїх слів він перерахував моменти, які непокоять дослідників:

Існує серйозна відсутність прозорості. Вчені, зокрема з Росії, за словами Буччі, досі не мають доступу до вихідних даних про розроблення вакцини. Російські лікарі також підтвердили це. Вже зареєстровано чотири випадки смерті внаслідок щеплення "Супутником V". Однак детальна інформація про обставини доступна лише щодо двох осіб. Існує невідповідність кількості піддослідних. У статті The Lancet згадуються дві цифри: спершу 21 977 учасників дослідження, а згодом вже 21 862 учасники. У вчених виникли питання щодо висновків про ефективність препарату: 15% учасників групи плацебо розвинули антитіла на 42 день. Імовірно, вони інфікувалися протягом цього часу й перенесли коронавірус у безсимптомному вигляді. Чи було це враховано у висновках, невідомо. Незрозуміло, чому кількість піддослідних у "групі вакцинації" набагато вища в проміжних дослідженнях, ніж в остаточному звіті The Lancet. У звіті, оприлюдненому в журналі, також спостерігаються розбіжності серед учасників, які були інфіковані коронавірусом, незважаючи на вакцинацію "Супутником V". Згідно з "висновками" дослідження, лише 16 із приблизно 15 000 піддослідних були інфіковані через 21 день. Однак в інших фрагментах статті вже йдеться про 20 випадків захворювання через 20 днів.

З огляду на перераховані неточності, заяву про ефективність російської вакцини не можна сприймати всерйоз, вважає Буччі.

Показово, що критика цієї розробки почалася і в російських наукових колах. Наприклад, ефективність вакцини поставив під сумнів епідеміолог Василь Власов із Московської вищої школи економіки.

"Шкода, що наукове співтовариство не має доступу до необроблених даних, оскільки це залишає більше місця для спекуляцій щодо фальсифікації даних", – сказав він, коментуючи звіт The Lancet.

Так само, як і італійський учений Буччі, Власов у своїй доповіді розкритикував незрозумілі зникнення піддослідних у третій фазі дослідження, які спочатку з'являються у проміжних звітах, а потім, очевидно, знову зникають під час випробувань. Ще один нюанс, який насторожує, на думку експерта, – коливання загальної кількості учасників експериментального застосування вакцини.

Крім того, Власова обурив і той факт, що безсимптомні випадки не були внесені в дослідження. Він припустив, що саме вони могли бути більш поширеними у групі вакцини, ніж у групі плацебо.

Ще одна невідповідність – розбіжності з довгостроковими наслідками вакцинації. Адже 34% піддослідних були вилучені з аналізу після закінчення періоду випробування. Причини, наведені для цього, не переконливі, на думку російських лікарів. Це стосується й висновків щодо смертей.

"Крім того, текст The Lancet містить низку технічних помилок, неоднозначних формулювань та помилок друку", – зазначили медики з РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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