У вакцини Pfizer знайшли побічні ефекти – МОЗ Ізраїлю

У людей, які зробили щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer, спостерігалися побічні ефекти: проблеми із зором, запалення легеневої плеври, запалення серця, серцевий напад і пошкодження печінки.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, передає The Jerusalem Post. Відзначається, що серйозні побічні ефекти мали тільки 153 людини з понад 4,7 млн (0,032%).

Після другої дози Pfizer серйозні побічні ефекти були у 162 осіб із 3,4 млн вакцинованих. Близько 62 осіб було госпіталізовано після отримання першої дози, при цьому 75% з них до уколу мали супутні захворювання.

Після другої дози 42 людини були госпіталізовані. Приблизно 487 осіб (після першого щеплення) і 250 (після другоїго) мали неврологічні проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 4 березня заявив, що країна стала першою в світі, яка перемогла коронавірус. За його словами, це стало можливо завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації від COVID-19

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