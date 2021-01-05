У Туреччині розробили прилад, який визначає коронавірус за 10 секунд

У Туреччині розробили прилад Diagnovir, який діагностує коронавірус (COVID-19) за десять секунд на основі зразка слини з ротової порожнини.

Пристрій створили в Національному дослідницькому центрі нанотехнологій Бількентського університету. За твердженням учених, пристрій дає точний результат на 99%.

"Це система діагностики, яка змінює колір світіння за наявності вірусу, в такий спосіб виявляючи віруси з високою вибірковістю. У цій системі патогени визначаються протягом 10 секунд шляхом динамічного отримання флуоресцентного сигналу через чіп виявлення патогенів, який розроблений спеціально для біосенсорного пристрою", – пояснили автори розробки.

Учені зазначили, що зразок, узятий у пацієнта, змішується зі спеціальним розчином і наноситься на чіп виявлення патогенів. Якщо ж у довкіллі біосенсорний прилад знаходить патоген, то їх наявність із високою точністю встановлюється за допомогою флуоресцентного сигналу.

Прилад Diagnovir Скриншот

"На відміну від звичайно використовуваних тестів ПЛР, система заснована не на реплікації зразка, а на встановленні наявності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів. У системі використовуються оптичні та електронні модулі, що забезпечують як точне визначення вірусів, так і високу селективність виявлення, а також знання високого рівня в галузі біотехнології та матеріалознавства. Система показала 99% успіху у визначенні вірусів у проведених доклінічних дослідженнях", – запевнили дослідники.

У Туреччині мають намір ввести прилад у серійне виробництво протягом 2 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда вчених розробили систему, яка буде здатна виявляти наявність коронавірусу в повітрі і закритих приміщеннях.