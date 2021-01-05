У Туреччині розробили прилад, який визначає коронавірус за 10 секунд

У Туреччині розробили прилад Diagnovir, який діагностує коронавірус (COVID-19) за десять секунд на основі зразка слини з ротової порожнини.
Пристрій створили в Національному дослідницькому центрі нанотехнологій Бількентського університету. За запевненням вчених, прилад дає точний результат на 99%.
"Це система діагностики, яка змінює колір світіння в присутності вірусу, таким чином виявляючи віруси з високою вибірковістю. У цій системі патогени виявляються протягом 10 секунд шляхом динамічного отримання флуоресцентного сигналу через чіп виявлення патогенів, який розроблений спеціально для біосенсорного пристрою", – пояснили автори розробки.
Вчені відзначили, що зразок, узятий у пацієнта, змішується зі спеціальним розчином і наноситься на чіп виявлення патогенів. Якщо ж у навколишньому середовищі біосенсорна пристрій виявляє патоген, то їх присутність з високою точністю визначається за допомогою флуоресцентного сигналу.
"На відміну від звичайно використовуваних тестів ПЛР, система заснована не на реплікації зразка, а на виявленні присутності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів. У системі використовуються оптичні та електронні модулі, що забезпечують як точне виявлення вірусів, так і високу селективність виявлення, а також знання високого рівня в галузі біотехнології та матеріалознавства. Система показала 99% успіх у виявленні вірусів у проведених доклінічних дослідженнях", – запевнили дослідники.
У Туреччині мають намір ввести прилад в серійне виробництво протягом 2 місяців.
Як повідомляв OBOZREVATEL, команда вчених розробили систему, яка буде здатна виявляти наявність коронавируса в повітрі в закритих приміщеннях.
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