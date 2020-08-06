У тілі людини знайдено каталізатор важкої форми коронавірусу
Вчені виявили зв'язок між коронавірусом і захворюванням ясен, що в підсумку може призвести до летального результату для пацієнта.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Такої думки дійшли дослідники з Каліфорнії і Бразилії, пише Daily Mail.
За їхніми даними, захворювання ясен пов'язані з хворобами серця і хронічними захворюваннями легенів, а це загрожує важкою формою COVID-19 або смертю.
Вчені виявили, що пацієнти з коронавірусів і високим рівнем імунного білка (інтерлейкін-6 або IL-6), частіше страждають на захворювання ясен і відповідно частіше потребують апараті штучної вентиляції легенів.
Хвороба ясен викликає бактерії, які осідають в яснах.
Щоб боротися з ними, організм нарощує вироблення різних імунних клітин, включаючи IL-6. Однак вони призводять до руйнування кісток і тканин, а в разі потрапляння в судини, розширюють їх, що призводить до підвищення артеріального тиску.
Щоб знизити рівень білка, вчені рекомендують проводити глибоку чистку ясен.
Раніше OBOZREVATEL писав про дослідження, яке показало, що коронавірус може призводити до таких ускладнень у пацієнтів, як марення, інсульт, пошкодження нервів і запалення головного мозку.