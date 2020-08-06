У тілі людини знайдено каталізатор важкої форми коронавірусу

Вчені виявили зв'язок між коронавірусом і захворюванням ясен, що в підсумку може призвести до летального результату для пацієнта.
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Такої думки дійшли дослідники з Каліфорнії і Бразилії, пише Daily Mail.
За їхніми даними, захворювання ясен пов'язані з хворобами серця і хронічними захворюваннями легенів, а це загрожує важкою формою COVID-19 або смертю.
Високий рівень білка сприяє ускладнень при коронавірус
Вчені виявили, що пацієнти з коронавірусів і високим рівнем імунного білка (інтерлейкін-6 або IL-6), частіше страждають на захворювання ясен і відповідно частіше потребують апараті штучної вентиляції легенів.
Хвороба ясен викликає бактерії, які осідають в яснах.
Щоб боротися з ними, організм нарощує вироблення різних імунних клітин, включаючи IL-6. Однак вони призводять до руйнування кісток і тканин, а в разі потрапляння в судини, розширюють їх, що призводить до підвищення артеріального тиску.
Щоб знизити рівень білка, вчені рекомендують проводити глибоку чистку ясен.
Як захворювання ясен позначаються на здоров'ї пацієнтів з коронавірусів
Раніше OBOZREVATEL писав про дослідження, яке показало, що коронавірус може призводити до таких ускладнень у пацієнтів, як марення, інсульт, пошкодження нервів і запалення головного мозку.
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