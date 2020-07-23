У тілах померлих від COVID-19 виявлено несподівані зміни

Патологоанатоми з університету LSU Health в Новому Орлеані помітили зміни в тілах померлих від коронавірусу (COVID-19).

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Як пише EurekAlert, серія розтинів показала, що коронавірус, ймовірно, не викликає типове ураження серцевого м'яза (міокардит), як вважалося раніше, а впливає на орган інакше.

Патологоанатоми помітили зміни в тілах померлих від коронавірусу

Команда патологоанатомів виявила, що коронавірус викликає загибель окремих клітин у серцевому м'язі. Водночас SARS-CoV-2, на відміну від першого коронавірусу SARS, немає в клітинах серцевого м'яза. Фахівці виявили вірусну інфекцію в клітинах дрібних кровоносних судин.

Розтин проводився 22 пацієнтам, померлим від коронавірусу, – 10 чоловікам і 12 жінкам у віці від 44 до 79 років. У більшості був високий кров'яний тиск, у половини – діабет 2-го типу, 41% страждав від ожиріння.

За словами професора Річарда Вандера Хайде, дослідники висунули кілька теорій, які потребують подальшого вивчення. Він вважає, що це допоможе краще розуміти хворобу і, як наслідок, призначати ефективне лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцина від коронавірусу, розроблена в Оксфордському університеті і в компанії AstraZeneca, показала обнадійливі результати під час тестування на людях.