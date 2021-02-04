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/ Пульмонологія

У світі виявили майже 4 тис. мутацій COVID-19

4.1т
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У міру мутації коронавірусу в світі було зареєстровано вже майже 4000 його штамів. Серед них – "британський", південноафриканський і бразильський варіанти, які, за словами фахівців, поширюються швидше, ніж інші.

Через це виробники вакцин проти COVID-19 працюють над поліпшенням таких препаратів. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Великобританії Надхім Захаві, відповідальний за вакцинацію в країні, передає Reuters.

За його словами, дуже малоймовірно, що нинішні вакцини, зокрема Pfizer&BioNTech, Moderna і AstraZeneca, не працюватимуть проти нових мутантів коронавірусу.

У світі існує майже 4 тис. штамів COVID-19

У світі існує майже 4 тис. штамів COVID-19

"Особливо коли йдеться про важке захворювання і госпіталізацію. Всі виробники вивчають, як вони можуть поліпшити свою вакцину, щоб переконатися, що ми готові до будь-якого варіанта – зараз у світі існує близько 4000 штамів COVID-19", – зазначив Захаві.

Видання водночас наводить дані зі статті в Британському медичному журналі. У ній йдеться про те, що тисячі варіантів коронавірусу виникли в міру того, як він мутував під час реплікації. Але лише дуже невелика їх кількість, ймовірно, матиме значення і суттєво змінить вірус.

Додамо, що в Британії зважилися протестувати на людях комбінацію двох вакцин проти COVID-19 – препарати Pfizer і AstraZeneca.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
Вакцина від коронавірусу
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