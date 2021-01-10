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/ Пульмонологія

У США заявили, що "британський" мутант COVID-19 може не розпізнаватися тестами

7.3т
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Тести на коронавірус можуть давати помилково негативні результати у людини, зараженої новим "британським" його штамом. Так трапляється у випадках, якщо мутація відбувається в частині генома вірусу, що оцінюється цим тестом.

З таким попередженням виступило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Про це йдеться в заяві на його офіційному сайті.

За словами фахівців, вірус SARS-CoV-2 може з часом мутувати, що призводить до генетичних змін у популяції циркулюючих вірусних штамів, як це видно на прикладі варіанту мутанта B.1.1.7, виявленого в Британії.

У США заявили, що тести можуть не розпізнавати "британський" мутант COVID-19

У США заявили, що тести можуть не розпізнавати "британський" мутант COVID-19

У FDA зазначили, що помилково негативні результати можуть бути отримані з будь-яким молекулярним тестом для виявлення коронавірусу.

"FDA вживає додаткових заходів для забезпечення точності дозволених тестів, співпрацюючи з їхніми розробниками і проводячи постійний аналіз даних для оцінки всіх дозволених нині молекулярних тестів", – йдеться в повідомленні.

Доктор медицини Стівен М. Хан підкреслив: FDA має намір довести, що затверджені тести й надалі даватимуть точні результати для пацієнтів. Він також додав, що дані свідчать про те, що санкціоновані нині вакцини проти COVID-19 все ще можуть бути ефективні проти цього штаму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 19-21 січня направить зразки тестувань на COVID-19 для їхньої перевірки фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я на наявність "британського" мутанта вірусу.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
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