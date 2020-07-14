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/ Пульмонологія

У США заявили про випуск вакцини проти COVID-19 до кінця літа

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У США мають намір до кінця літа почати виробництво вакцини проти коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомив високопоставлений чиновник у Білому домі, передає ETimes. Джерело розповіло, що клінічні випробування терапевтичних препаратів проти COVID-19 можуть дати результати протягом декількох тижнів, що дозволить випустити сотні тисяч доз до осені.

"Коли точно почнеться виробництво матеріалів для вакцини? Ймовірно, через чотири-шість тижнів. Ми будемо її активно виробляти до кінця літа", – повідомив він.

За його словами, Штати планують випустити 300 млн доз вакцини до початку 2021 року. Він додав, що адміністрація президента вже працює з фармацевтичними компаніями щодо оснащення й виробничих потужностей та придбання сировини.

Додамо, що влада США виділила гроші на створення чотирьох потенційних вакцин проти COVID-19. Уряд виділив понад 1 млрд доларів компаніям Johnson & Johnson, Moderna Inc, AstraZeneca Plc і Novovax Inc.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині заявили, що чинна вакцина проти COVID-19 може з'явитися вже в грудні 2020 року.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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