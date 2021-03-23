У США засумнівалися у звіті щодо ефективності вакцини AstraZeneca

Агентство охорони здоров'я США висловило сумніви в надійності даних випробувань вакцини проти COVID-19, проведених AstraZeneca.

У відомстві повідомили, що, можливо, AstraZeneca надала неповну інформацію щодо ефективності своєї вакцини під час великомасштабних випробувань у Штатах, передає Reuters.

Відзначається, що проміжні дані виробника ліків показали результати випробувань кращі, ніж очікувалося, і поставили під сумнів план з отримання дозволу на екстрене використання вакцини в США в найближчі тижні.

Вакцина, розроблена в Оксфордському університеті (Великобританія), показала ефективність на 79% у запобіганні симптоматичним захворюванням. І згідно з наявними даними, не викликала підвищеного ризику утворення тромбів.

Однак американська Рада з контролю за безпекою даних (DSMB) "висловила стурбованість тим, що AstraZeneca могла включити застарілу інформацію з цього дослідження, яка могла дати неповне уявлення щодо ефективності".

"Ми настійно закликаємо компанію працювати з DSMB, щоб проаналізувати дані щодо ефективності та якомога швидше опублікувати найточніші та актуальні дані", – йдеться в повідомленні Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID).

У компанії AstraZeneca відповіли, що дозвіл і правила використання вакцини в США будуть визначені після ретельного аналізу даних незалежними консультативними комітетами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, низка європейських країн призупинила використання вакцини AstraZeneca після рідкісних випадків виникнення тромбів у деяких вакцинованих людей.

Пізніше Європейське агентство з лікарських засобів опублікувало звіт, у якому препарат назвали безпечним і ефективним.