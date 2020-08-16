У США виявили новий симптом коронавірусу

Постійна гикавка може бути одним із симптомів коронавірусу.

Про це заявили американські вчені Гаррет Прінс і Мішель Сегель із госпіталю Кук у Чикаго, опублікував результати свого дослідження в журналі The American Journal of Emergency Medicine.

За словами вчених, постійна гикавка під час коронавірусу може бути викликана враженням нерва, який розташований біля діафрагми дихальних шляхів. Вони навели як приклад випадки, коли у людини була гикавка і на неї не звернули увагу. Через деякий час виявилося, що у цих людей підтвердився коронавірус.

Так, до лікарні в Чикаго звернувся чоловік, у якого кілька днів була безперервна гикавка, водночас типових симптомів коронавірусу у нього не було.

Однак аналізи показали у нього COVID-19, причому легені перебували в стані серйозного руйнування. Незважаючи на це, медикам вдалося його вилікувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Великобританії назвали атипові симптоми, які можуть супроводжувати перебіг коронавірусу у людей з групи ризику.

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