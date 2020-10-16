У США випустили низку домашніх тестів на COVID-19: чи можна їм довіряти

Станом на 1 жовтня в США дев'ять компаній продають дозволені домашні тести для виявлення коронавірусу (COVID-19).

Як пише GoodRx, найдешевший варіант коштує $109, а найдорожчий тест – $155.

Спочатку необхідно заповнити анкету або пройти онлайн-консультацію, щоб передусім оцінити ризик COVID-19. Потім пацієнтові відправлять тест разом із інструкціями зі збору зразка. Провайдер чи компанія повідомить результати і подальші кроки через додаток, електронну пошту або телефоном.

Існує два основних типи тестів на коронавірус pixabay.com

Існує два основних типи тестів на коронавірус: молекулярні та серологічні тести. Молекулярні тести виявлять генетичний матеріал COVID-19 у зразках пацієнтів. Серологічні тести спрямовані на виявлення антитіл у крові.

Усі домашні тести, дозволені Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA), є молекулярними. Наразі немає доступних тестів на антитіла, дозволених FDA.

Управління заявило, що працювало з компанією LabCorp, щоб гарантувати, що дані, отримані в результаті збору зразків на дому, будуть такими ж безпечними і точними, як і збір даних у кабінеті лікаря, лікарні або іншому місці тестування.

Компанія Vault стверджує, що їхній тест дуже чутливий до наявності SARS-CoV-2: 98% тестів дають позитивний або негативний результат, і тільки 2% тестів дають непереконливий результат.

Vitagene заявляє на своєму сайті, що їхній тест на коронавірус має чутливість 99,99% і специфічність 100%. Компанія Phosphorus рекламує чутливість 98,3% і специфічність 98,8%.

Водночас важливо пам'ятати, що ці тести дозволені тільки на час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я і не пройшли ретельний аналіз, який зазвичай проводить FDA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії назвали тести на антитіла до COVID-19 "марною тратою грошей".