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/ Пульмонологія

У США випробували вакцину від COVID-19: перші висновки

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У США оприлюднили попередні результати випробування вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 на мишах.

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Вчені прийшли до висновку, що навіть одна її доза здатна захистити від вірусу. При цьому препарат не збільшує ризик важкого перебігу хвороби, чого вони раніше побоювалися. Результати дослідження, проведеного американською компанією Moderna, оприлюднені на сайті bioRxiv.

У США випробували вакцину від COVID-19

У США випробували вакцину від COVID-19

Мишам вводили препарат по одному-два рази, в тому числі дози, які вважаються недостатньо сильними, щоб викликати захисну імунну відповідь. Після цього їх піддавали дії вірусу.

Дослідження показали, що субпротективні дози не приводили до більш важкого перебігу хвороби, а захистити від вірусу може навіть одна доза. Водночас це не означає, що такі ж результати будуть отримані під час досліджень на людях.

Завершальна стадія випробувань запланована на липень, у них візьмуть участь 30 тисяч осіб.

Вчені побоювалися, що ця вакцина може викликати більш важкий перебіг хвороби, що було головною перешкодою для безпечного тестування на великій кількості людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США на людях стали відчувати ліки, яке може запобігати інфікуванню коронавірусів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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