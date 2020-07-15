У США вакцина від COVID-19 пройшла успішні випробування на людях: дала сильну імунну реакцію

Потенційна вакцина від коронавірусу mRNA-1273 біотехнологічної компанії Moderna із США пройшла успішні випробування на людях.

На ранній стадії досліджень вона викликала сильну імунну реакцію у всіх 45 пацієнтів, повідомляє CNBC. Після оприлюднення цих даних акції компанії підскочили більш ніж на 16 відсотків.

У ході випробувань пацієнти виробили нейтралізуючі антитіла, які, на думку вчених, є важливими для формування імунітету від нової коронавірусної інфекції. Оцінка термінів збереження імунних реакцій ще триває.

Учасників випробувань ділили на три групи, кожна з яких отримала відповідно по дві дози 25, 100 або 250 мкг вакцини.

"Після двох щеплень вакцина викликала сильну імунну відповідь у всіх учасників всіх груп", – заявили в компанії.

Крім того, рівень нейтралізуючих антитіл у пацієнтів групи, яка отримала 250 мкг дози, був в чотири рази вище, ніж у пацієнтів, які вже вилікувалися від COVID-19.

В цілому учасники випробувань mRNA-1273 перенесли добре, однак більш ніж половина повідомила про легкі або помірні симптоми, включаючи втому, біль у м'язах або біль у місці ін'єкції.

Наступний етап випробувань вакцини на людях планують розпочати 27 липня. Тоді 30 тисяч осіб двічі отримають по 100 мкг потенційної вакцини: в перший день випробувань і ще через 29 днів. При цьому деяким з пацієнтів будуть давати плацебо. За учасниками випробувань спостерігатимуть протягом року.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в США розробили вакцину від COVID-19 в таблетках замість ін'єкцій.

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