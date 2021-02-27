У США схвалили вакцину проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson

Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів США схвалило до застосування вакцину проти коронавірусу (COVID-19) компанії Johnson & Johnson.

Як повідомляє CNN, препарат рекомендований для осіб старших за 18 років. Зазначається, що вакцина стане третьою дозволеною до застосування в США. Водночас потрібно буде зробити лише одне щеплення замість звичних двох. До того ж її можна зберігати у звичайному холодильнику. У Штатах уже дозволено вакцини Pfizer/BioNTech і Moderna.

Препарат, вироблений підрозділом вакцинації Johnson & Johnson, пройшов розширені клінічні випробування на більш ніж 44 тисячах осіб у США, Південній Африці та Латинській Америці.

У всьому світі його загальна ефективність у запобіганні помірним і важким захворюванням становила 66%. У США ця ефективність сягнула 72%, а ефективність у запобіганні важким захворюванням – 85%. Жоден із тих, хто отримав вакцину, не помер від COVID-19 під час випробування.

Додамо, що вакцина Johnson & Johnson відрізняється від вакцин Pfizer і Moderna. Останні виробляють із застосуванням нової технології, що використовує генетичний матеріал, котрий називається матричною РНК або мРНК.

Вакцина J&J використовує вірус застуди під назвою аденовірус 26. Він був генетично модифікований, тому не може відтворюватися в організмі. Замість цього він заражає кілька клітин у руці під час ін'єкції, несучи генетичний код невеликої частини коронавірусу. Потім ці клітини виробляють матеріал, який для імунної системи схожий на шматочки вірусу, стимулюючи імунну відповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, держава Бахрейн стала першою країною світу, де схвалили вакцину проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson.