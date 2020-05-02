У США схвалили перші ліки від коронавірусу: що відомо про препарат

У США офіційно схвалили застосування в екстрених випадках експериментального препарату "Ремдесівір" (Remdesivir) при коронавірусній інфекції COVID-19.

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Як повідомляє Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), "Ремдесівір" в ході клінічних досліджень скоротив період одужання у низки пацієнтів, однак повної інформації про його ефективність і безпеку поки немає.

Препарат дозволяється застосовувати дорослим і дітям, госпіталізованим із коронавірусом, які перебувають у важкому стані (при розвинутій дихальній недостатності).

"Ремдесівір" буде застосовуватися лише за важкого перебігу хвороби

"Ремдесівір" розроблений американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences Inc. у 2015 році. Препарат випробовувався і застосовувався під час епідемії лихоманки Ебола в Африці, а також для лікування коронавірусних інфекцій SARS і MERS.

"Ми хочемо подякувати працівникам, які привели "Ремдесівір" до цього часу, і багатьом нашим людям, які були частиною цього", – сказав гендиректор Gilead Sciences Деніел О'Дей.

Компанія подарує лікарням США 1,5 млн флаконів препарату.

Попередні результати дослідження, проведеного владою США, демонструють, що пацієнти, яким давали "Ремдесівір", відновилися на 31% швидше, ніж пацієнти, яким у рамках дослідження давали плацебо.

За словами глави Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) Ентоні Фаучі, хоча покращення на 31% не видається повною перемогою, але це дуже важливий доказ того, що ліки можуть блокувати коронавірус.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дослідження "Ремдесівіра" розпочалося 21 лютого, в ньому взяли участь 1063 особи у 68 клініках у США, Європі та Азії.

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