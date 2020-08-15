У США розробляють штам нового коронавірусу

У США повідомили, що розробляють штам нового коронавірусу, який може бути введено добровольцям для перевірки ефективності експериментальних вакцин.

Як повідомляє Euro News, створює новий штам Національний інститут алергії та інфекційних захворювань (NIAID).

"Почав проєкт із виробництва штаму, який за потреби може бути використано для розроблення моделі експериментальної інфекції людини", – розповів глава установи Ентоні Фаучі.

Зазначається, що нині добровольці, які беруть участь у випробуваннях вакцини, отримують експериментальний препарат або плацебо. Опісля за ними спостерігають протягом місяців або навіть років, щоби визначити, чи не заражені вони цим вірусом природним шляхом.

Недоліком такого методу є час, і з початку пандемії COVID-19 були заклики вибрати більш швидкий шлях, який уже використовується для випробувань вакцин від грипу, малярії, черевного тифу, лихоманки денге і холери.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у США дали невтішний прогноз про ефективність вакцини від COVID-19.

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