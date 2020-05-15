У США розробили вакцину від коронавірусу в таблетках: готуються випробування на людях

У США розробили вакцину від COVID-19 у таблетках замість ін'єкцій.
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Як розповів Daily Mail лікар-імунолог Шон Такер із Сан-Франциско, мільйони доз нової вакцини можуть бути виготовлені до кінця року.
Вакцина від COVID-19 у таблетках проходить випробування
pixabay.com
За його словами, вакцина зроблена з мертвого аденовірусу, однієї з причин застуди, в який команда Такера включила деякі гени з COVID-19.
Зараз вакцина проходить лабораторні випробування на придатність до виробництва. Випробування на мишах уже проведені, і їхні результати були успішними.
На початок липня заплановано випробування на людях, вже відбираються кандидати.
Разом зі своєю командою з восьми осіб лікар Такер працює з січня без вихідних, щоб запропонувати ефективну вакцинацію у вигляді таблеток.
Як повідомляв OBOZREVATEL, живі вакцини від туберкульозу і навіть поліомієліту можуть давати неспецифічний захисний ефект від коронавірусу, завдяки стимуляції вродженого імунітету.
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