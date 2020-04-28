У США розкупили препарат від печії для лікування коронавірусу

У США місцеві жителі стали масово розкуповувати ліки від печії після того, як з'ясувалося, що лікарні тестують препарат як можливе лікування коронавірусу.

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Виявилося, що більшість тих, хто вижив літніх людей з діагнозом COVID-19 в Китаї брали "Фамотодін", про це повідомили китайські лікарі, передає DailyMail.

Раптовий попит на "Фамотидин" стався після того, як поширилися чутки про те, що лікарні Нью-Йорка тестують препарат від печії як засіб від коронавірусу. Northwell Health перевірив "Фамотидин", який продається під торговою маркою Pepcid в США і Великобританії, на 11174 пацієнтів, включаючи 187, які були в критичному стані.

У США розкуповують препарат від печії, який тестують для лікування коронавірусу

Дослідження ліків вирішили провести після того, як лікарі в Китаї виявили, що люди похилого віку, які вижили його приймали. Незважаючи на те, що кожен п'ятий пацієнт з COVID-19 старше 80 років вмирав, ті, хто приймав таблетки "Фамотидину" мали більш високу виживаність.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американські лікарі тестують дешевий засіб від печії "Фамотидин", як ліки проти коронавируса COVID-19.

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