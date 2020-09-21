У США помилково "визнали", що коронавірус передається через повітря

На сайті Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) "помилково" опублікували оновлені рекомендації, в яких говорилося, що коронавірус передається через повітря.

Нові дані були оприлюднені в п'ятницю, 18 вересня, але вже 21 вересня їх видалили, пише CNN.

У США оновили рекомендації по коронавірус і видалили їх

В оновленому тексті, як і в старому, було сказано, що вірус поширюється між людьми, які перебувають на відстані менше 1,8 метра один від одного.

"З'являється все більше свідчень того, що краплі і частки в повітрі можуть залишатися в повітрі і вдихатися іншими людьми, а також долати відстані понад 1,8 метрів (наприклад під час хорового співу, в ресторанах або на заняттях фітнесом). Зазвичай в приміщенні без хорошої вентиляції цей ризик збільшується", – йшлося в нових рекомендаціях.

Оновлення були видалені в понеділок, 21 вересня. Як пояснив представник CDC Джексон Макдональд, чорновий варіант рекомендацій був опублікований помилково.

"Чорновий варіант пропонованих змін цих рекомендацій був помилково опубліковано на офіційному сайті агентства. CDC зараз оновлює свої рекомендації про передачу SARS-CoV-2 повітряним шляхом. Після того, як цей процес буде завершений, рекомендації будуть оновлені", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вчені прийшли до висновку, що перехворіли коронавірусів жінки можуть передавати антитіла до COVID-19 новонародженим при грудному вигодовуванні.