У США похвалилися створенням нового препарату від COVID-19: деталі дослідження

Учені з Колумбійського університету в Нью-Йорку (США) заявили про створення нового препарату, який може допомогти в боротьбі з коронавірусом.

За їхніми словами, ці ліки – певний коктейль потужних антитіл, які здатні допомогти організму швидше й ефективніше впоратися з хворобою. Результати дослідження опублікував журнал Nature.

Зазначається, що антитіла було зібрано від 60 пацієнтів, госпіталізованих із важкою формою коронавірусу. Під час експерименту фахівці виявили 61 тип антитіл, які виробляються в боротьбі організму із зараженням. Десять із них під час дослідження нібито продемонстрували "вишукану силу" для нейтралізації COVID-19.

Учені зі США заявили про створення нового препарату від коронавірусу

Зокрема, дослідження на клітинах показали, що антитіла вбивають коронавірус, а експерименти з хом'яками – що інфузія одного з найсильніших антитіл захищала тварин від хвороб.

"Ми припускаємо, що вони (антитіла) можуть бути використані для профілактики або лікування SARS-COV-2. Шукатимемо лікування на ранніх стадіях захворювання, особливо серед тих, хто схильний до ризику розвитку серйозних захворювань, таких як літні люди і пацієнти з супутніми захворюваннями", – заявив професор медицини в Колумбії Девід Хо, підкресливши, що коли антитіла вводили хом'якам, то вченим вдавалося повністю ліквідувати вірус із легеневих тканин.

На думку керівника дослідження, спершу препарат міг би повністю замінити вакцину. Зокрема, Хо пропонує здійснювати поставки в будинки для людей похилого віку, щоб захистити їх як групу ризику.

"Використання коктейлю з різних антитіл допоможе запобігти стійкості вірусу до лікування", – додав учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд США заплатить $1,95 млрд за виробництво і доставку 100 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу компаніям Pfizer і BioNTech.