У США розробили препарат проти коронавірусу (COVID-19) – LY-CoV555, який вже почали тестувати на людях.

Дослідники вважають, якщо ліки будуть ефективними, то їх почнуть масово застосовувати вже цього літа, передає MIT Technology Review.

Повідомляється, що препарат LY-CoV555 був створений на основі зразків крові пацієнта, який перехворів вірусом в лютому цього року. Перші 32 пацієнта з різних лікарень США отримали препарат в різних дозах.

Розробка ліки проти COVID-19

Відзначається, що ліки не є вакциною і не забезпечить імунітет на тривалий час. Препарат лише дає захист від COVID-19 на кілька тижнів або місяців.

LY-CoV555 розробили дві фармацевтичні компанії Eli Lilly і AbCellera. На створення ліків пішло всього три місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах заявили, що ліки проти COVID-19 може бути готове протягом найближчих шести місяців.