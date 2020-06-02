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/ Пульмонологія

У США почалися випробування на людях ліків проти COVID-19

2.1т
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У США розробили препарат проти коронавірусу (COVID-19) – LY-CoV555, який вже почали тестувати на людях.

Дослідники вважають, якщо ліки будуть ефективними, то їх почнуть масово застосовувати вже цього літа, передає MIT Technology Review.

Повідомляється, що препарат LY-CoV555 був створений на основі зразків крові пацієнта, який перехворів вірусом в лютому цього року. Перші 32 пацієнта з різних лікарень США отримали препарат в різних дозах.

Розробка ліки проти COVID-19

Розробка ліки проти COVID-19

Відзначається, що ліки не є вакциною і не забезпечить імунітет на тривалий час. Препарат лише дає захист від COVID-19 на кілька тижнів або місяців.

LY-CoV555 розробили дві фармацевтичні компанії Eli Lilly і AbCellera. На створення ліків пішло всього три місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах заявили, що ліки проти COVID-19 може бути готове протягом найближчих шести місяців.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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