У США офіційно дозволили перший препарат від коронавірусу

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування ремдесівіру для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Препарат з торговою назвою Veklury став першим схваленим лікарським засобом від COVID-19, повідомляється на сайті організації.

Важливо відзначити, що цей дозвіл поширюється тільки на пацієнтів, яких потрібно госпіталізувати, тобто у кого є відповідні симптоми або лабораторно підтверджений ковід.

Ремдесівір дозволений для лікування COVID-19. Джерело: www.wsoctv.com

Американська біофармацевтичних компанія Gilead, яка розробила ремдесівір, нарощує обсяги виробництва для забезпечення потрібної кількості ліків.

MedOboz раніше писав, що в ході глобальних випробувань вакцини від COVID-19, яку розробили компанія AstraZeneca і Оксфордський університет, помер один з учасників.

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