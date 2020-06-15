У США не побачили противірусного ефекту в препараті, яким лікують COVID-19 в Україні
Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) виключило гідроксихлорохін зі списку препаратів для лікування коронавірусу (COVID-19).
У документі, опублікованому на сайті FDA, йдеться, що після вивчення результатів клінічних досліджень гідроксихлорохіну експерти дійшли висновку, що препарат, найімовірніше, не має жодного противірусного ефекту.
Раніше у США вчергове поставили під сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19. Зокрема, дослідники заявили, що препарат підвищує ризик смерті для хворих.
Сам Трамп пояснив, що вживає гідроксихлорохін "для профілактики" інфікування коронавірусом.
Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово припинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19 із метою безпеки, однак потім оголосила про відновлення досліджень препарату.
Як писав OBOZREVATEL, у квітні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що в Україну доправили 1400 упаковок препарату гідроксихлорохін.
Після провалу препарату Степанов повідомив, що в Україні збереться робоча група з медиків, яка буде вирішувати питання про застосування гідроксихлорохіну у лікуванні коронавірусу.