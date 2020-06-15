У США не побачили противірусного ефекту в препараті, яким лікують COVID-19 в Україні

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) виключило гідроксихлорохін зі списку препаратів для лікування коронавірусу (COVID-19).

У документі, опублікованому на сайті FDA, йдеться, що після вивчення результатів клінічних досліджень гідроксихлорохіну експерти дійшли висновку, що препарат, найімовірніше, не має жодного противірусного ефекту.

США виключили гідроксихлорохін зі списку препаратів для лікування COVID-19

Раніше у США вчергове поставили під сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19. Зокрема, дослідники заявили, що препарат підвищує ризик смерті для хворих.

Сам Трамп пояснив, що вживає гідроксихлорохін "для профілактики" інфікування коронавірусом.

Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово припинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19 із метою безпеки, однак потім оголосила про відновлення досліджень препарату.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що в Україну доправили 1400 упаковок препарату гідроксихлорохін.

Після провалу препарату Степанов повідомив, що в Україні збереться робоча група з медиків, яка буде вирішувати питання про застосування гідроксихлорохіну у лікуванні коронавірусу.