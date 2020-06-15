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/ Пульмонологія

У США не побачили противірусного ефекту в препараті, яким лікують COVID-19 в Україні

1.7т
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Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) виключило гідроксихлорохін зі списку препаратів для лікування коронавірусу (COVID-19).

У документі, опублікованому на сайті FDA, йдеться, що після вивчення результатів клінічних досліджень гідроксихлорохіну експерти дійшли висновку, що препарат, найімовірніше, не має будь-якого противірусного ефекту.

США виключили гідроксихлорохін зі списку препаратів для лікування COVID-19

США виключили гідроксихлорохін зі списку препаратів для лікування COVID-19

Раніше у США вчергове поставили під сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19. Зокрема, дослідники заявили, що препарат підвищує ризик смерті для хворих.

Сам Трамп пояснив, що приймає гідроксихлорохін "для профілактики" інфікування коронавірусом.

Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово припинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19 із метою безпеки, однак потім оголосила про відновлення досліджень препарату.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що в Україну доправили 1400 упаковок препарату гідроксихлорохін.

Після провалу препарату Степанов повідомив, що в Україні збереться робоча група з медиків, яка буде вирішувати питання про застосування гідроксихлорохіну у лікуванні коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
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