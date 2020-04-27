У США назвали дешеві ліки, якими лікують від COVID-19

Американські лікарі тестують дешевий засіб від печії "Фамотидин", як ліки проти коронавірусу COVID-19.

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Клінічні випробування проходять в Нью-Йорку, повідомляє Science.

Відомо, що хворим вводять "Фамотидин" внутрішньовенно в дев'ятикратній дозі. При цьому всі дослідження тримаються в таємниці, щоб інші лікарні не стали масово закуповувати цей препарат.

Клінічні випробування ліків проти COVID-19

"Якби ми говорили про це не з тими людьми або занадто рано, поставки ліків зникли б", – пояснив колишній нейрохірург, який відповідає за дослідження Кевін Трейсі.

Всього в новому дослідженні взяли участь 1174 пацієнта. З них 187 з важким випадком COVID-19, в тому числі багато з них перебувають на апараті ШВЛ. Лікарі поки не хочуть говорити про результати, поки не буде отримано проміжні результати від перших 391 пацієнтів.

"Якщо препарат спрацює, то ми дізнаємося через кілька тижнів", – додав лікар.

Застосування ліків засновано на дослідженні записів 6212 пацієнтів. Аналіз даних показав, що госпіталізовані пацієнти з COVID-19, які приймали фамотидин, вмирали з частотою близько 14% в порівнянні з 27% у тих, хто не приймав препарат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США припинили лікувати пацієнтів з COVID-19 ліками проти малярії хлорохіном після десятка летальних випадків.