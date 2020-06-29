У США назвали чотири нових симптоми коронавірусу

Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) додав нежить, чхання, нудоту і діарею в список симптомів коронавірусу.

Як передає Daily Mail, тепер в списку американського Центру налічується 12 ознак, які можуть свідчити про інфікування.

При цьому на початку пандемії в США офіційно були визнані лише 3 головних симптоми: лихоманка, кашель і задишка.

Відзначається, що діарея і нудота частіше бувають у молодих пацієнтів, серед яких останнім часом спостерігається зростання захворюваності.

Список ознак COVID-19, визнаних CDC:

лихоманка, висока температура

озноб

кашель

задишка або утруднене дихання

втома

м'язовий біль, ломота

головний біль

втрата смаку, запаху

біль в горлі

закладеність носа, нежить

нудота, блювота

діарея, пронос

Як писав OBOZREVATEL, в ВООЗ напередодні заявили, пандемія коронавірусу далека до завершення, поширення хвороби в світі прискорюється.