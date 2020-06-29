У США назвали чотири нових симптоми коронавірусу

Кирило Лютий Пульмонологія 21:12, 29.06.2020

Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) додав нежить, чхання, нудоту і діарею в список симптомів коронавірусу.

Як передає Daily Mail, тепер в списку американського Центру налічується 12 ознак, які можуть свідчити про інфікування.

При цьому на початку пандемії в США офіційно були визнані лише 3 головних симптоми: лихоманка, кашель і задишка.

Відзначається, що діарея і нудота частіше бувають у молодих пацієнтів, серед яких останнім часом спостерігається зростання захворюваності.

Список ознак COVID-19, визнаних CDC:

  • лихоманка, висока температура

  • озноб

  • кашель

  • задишка або утруднене дихання

  • втома

  • м'язовий біль, ломота

  • головний біль

  • втрата смаку, запаху

  • біль в горлі

  • закладеність носа, нежить

  • нудота, блювота

  • діарея, пронос

Як писав OBOZREVATEL, в ВООЗ напередодні заявили, пандемія коронавірусу далека до завершення, поширення хвороби в світі прискорюється.

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