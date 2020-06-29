У США назвали чотири нових симптоми коронавірусу
Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) додав нежить, чхання, нудоту і діарею в список симптомів коронавірусу.
Як передає Daily Mail, тепер в списку американського Центру налічується 12 ознак, які можуть свідчити про інфікування.
При цьому на початку пандемії в США офіційно були визнані лише 3 головних симптоми: лихоманка, кашель і задишка.
Відзначається, що діарея і нудота частіше бувають у молодих пацієнтів, серед яких останнім часом спостерігається зростання захворюваності.
Список ознак COVID-19, визнаних CDC:
лихоманка, висока температура
озноб
кашель
задишка або утруднене дихання
втома
м'язовий біль, ломота
головний біль
втрата смаку, запаху
біль в горлі
закладеність носа, нежить
нудота, блювота
діарея, пронос
Як писав OBOZREVATEL, в ВООЗ напередодні заявили, пандемія коронавірусу далека до завершення, поширення хвороби в світі прискорюється.