У США на людях випробували ліки, що не дають заразитися COVID-19

У США на людях стали випробовувати ліки, яке можуьь запобігати інфікуванню коронавірусом (COVID-19).

Розробкою препарату займалася компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc. Тестування на людях почалося в різних частинах світу, передає CNN.

У компанії відзначили, що в разі успіху препарату, його вихід на всесвітній ринок запланований на осінь цього року.

Ліки від COVID-19

"Ми створили унікальний противірусний коктейль з антитіл, який потенційно може запобігти зараженню і лікувати. Він також може не допустити "втечу" вірусу, що дуже важливо в розпал пандемії", – повідомив доктор Джордж Янкопулос.

Для випробування ліків відібрали добровольців і розподілили їх на чотири групи:

Пацієнти, госпіталізованих з COVID-19

Пацієнти з симптоми хвороби, але вони не знаходяться не в лікарні

Здорові люди, які знаходяться в зоні ризику зараження

Здорові люди, які вступили в тісний контакт з хворим на коронавірус

У нові ліки від Regeneron входять антитіла, які показали найкращий результат в боротьбі з вірусом. Препарат повинен почати лікувати симптоми COVID-19 і стати захистом для захисту найбільш вразливих категорій населення.

При цьому вчені наголосили, що лікування антитілами – це не вакцинація. Препарат не дасть постійний захист від коронавірусу. Але така пасивна імунізація діє миттєво і потенційно може допомогти в боротьбі з пандемією до появи вакцини від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медпрепарат фамотидин показав свою ефективність в боротьбі проти симптомів COVID-19.

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