Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

У США на людях випробували ліки, що не дають заразитися COVID-19

3.2т
Читати матеріал російською

У США на людях стали випробовувати ліки, яке можуьь запобігати інфікуванню коронавірусом (COVID-19).

Розробкою препарату займалася компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc. Тестування на людях почалося в різних частинах світу, передає CNN.

У компанії відзначили, що в разі успіху препарату, його вихід на всесвітній ринок запланований на осінь цього року.

Ліки від COVID-19

Ліки від COVID-19

"Ми створили унікальний противірусний коктейль з антитіл, який потенційно може запобігти зараженню і лікувати. Він також може не допустити "втечу" вірусу, що дуже важливо в розпал пандемії", – повідомив доктор Джордж Янкопулос.

Для випробування ліків відібрали добровольців і розподілили їх на чотири групи:

  • Пацієнти, госпіталізованих з COVID-19

  • Пацієнти з симптоми хвороби, але вони не знаходяться не в лікарні

  • Здорові люди, які знаходяться в зоні ризику зараження

  • Здорові люди, які вступили в тісний контакт з хворим на коронавірус

У нові ліки від Regeneron входять антитіла, які показали найкращий результат в боротьбі з вірусом. Препарат повинен почати лікувати симптоми COVID-19 і стати захистом для захисту найбільш вразливих категорій населення.

При цьому вчені наголосили, що лікування антитілами – це не вакцинація. Препарат не дасть постійний захист від коронавірусу. Але така пасивна імунізація діє миттєво і потенційно може допомогти в боротьбі з пандемією до появи вакцини від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медпрепарат фамотидин показав свою ефективність в боротьбі проти симптомів COVID-19.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову посилення карантину в Україні.

  • Інфекціоніст попередив про різкий ріст кількості хворих COVID-19 в Україні і дав прогноз на червень.

  • Названо головний спосіб передачі коронавірусу – на нього припадає 90% випадків.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини