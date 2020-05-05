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/ Пульмонологія

У США дві компанії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях

3.2т
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Компанії Pfizer і BioNTech у США приступили до тестування вакцини від коронавірусу COVID-19 на людях. Її дози вже почали доставляти.

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Якщо вакцина виявиться ефективною і безпечною, то застосовувати її можна буде до кінця року, пише "Голос Америки".

Чекають до кінця року: вакцину від COVID-19 почали тестувати на людях у США одразу дві компанії

Вакцина використовує технологію матричної РНК. Вона може стати однією з перших у світі.

Дослідження, яке проводилося у США, є частиною міжнародної програми, яка проводиться в Німеччині, де розташована BioNTech. Випробування там почалися ще в квітні.

За такою ж технологією у США вакцину розробляє компанія Moderna. Перший етап тестування уже розпочато, наступний намічений на поточний квартал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, європейські вчені створили моноклональне антитіло, яке здатне перемогти коронавірус COVID-19 у лабораторних умовах. Це може допомогти знайти дієві ліки від інфекції і зупинити її поширення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
дослідження
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