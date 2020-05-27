У США анонсували вакцину від COVID-19 до листопада

Юрій Сергієнко Пульмонологія 18:06, 27.05.2020 Оновлено: 18:07, 27.05.2020

У США вакцина від COVID-19 може бути готова до використання до листопада-грудня 2020 року.

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Про це в ефірі CNN заявив провідний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я говорив в січні, що на це піде рік-півтора... Я все ще думаю, у нас є хороші шанси на те, що, якщо все складеться, ми можемо отримати готову до використання вакцину до кінця року, до листопада-грудня", – підкреслив експерт.

Водночас, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі наразі проходять клінічні випробування 10 вакцин.

У США розробкою вакцин займається кілька компаній, серед яких Johnson & Johnson, Moderna і AstraZeneca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцина, яку розробляє AstraZeneca, може стати доступною вже в 2021 році.

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Здоров'я Пульмонологія

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