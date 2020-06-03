У Сінгапурі засумнівалися в ефективності вакцини проти COVID-19

У Сінгапурі повідомили, що створена вакцина проти коронавірусу (COVID-19) може не надати людині довгострокового імунітету проти хвороби.

Таке припущення зробив міністр національного розвитку Сінгапуру Лоуренс Вон, передає The Straits Times.

Чиновник додав, що коронавірусна інфекція здатна стати ендемічним захворюванням. Тому всім країнам потрібно бути готовим до тривалої боротьби з недугою.

Створення вакцини проти COVID-19

Міністр вказав, що створенням вакцини займається багато країн і компаній, над цим завданням, зокрема, працює і сінгапурська влада, яка сподівається на прорив в цій галузі. Але, за його словами, на розроблення та масове виробництво препарату може знадобитися більш як рік у разі найбільш оптимістичного сценарію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США розробили препарат проти COVID-19, який вже почали тестувати на людях.

Також у Нідерландах заявили, що ліки проти COVID-19 можуть бути готові протягом найближчих шести місяців.