У симптомах COVID-19 виявлено етнічні відмінності: вчені знайшли пояснення

Люди європейського походження майже в 3-6 разів частіше відчувають втрату нюху (аносмія) й смаку під час зараження коронавірусною інфекцією, ніж інші жителі Землі.

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У цьому переконують медики зі США та Польщі під керівництвом професора університету штату Невада Крістофера фон Бартхельда. Їхня наукова стаття опублікована в електронній бібліотеці medRxiv.

"Ці відмінності навряд чи пов'язані з еволюцією самого вірусу, радше з генетичними відмінностями між етнічними групами", – пояснюють фахівці.

У симптомах коронавірусу знайдено етнічні відмінності

Під час дослідження вони підтвердили, що аносмія та втрата смаку справді є найпоширенішими ранніми симптомами коронавірусної інфекції. Зокрема, приблизно 39% заражених втрачали здатність розпізнавати запахи, тоді як втрата смаку була характерна для 30% із них. Загалом понад 50% скаржилися хоча б на один або обидва ці симптоми.

Щоправда, з'ясувалося, що проблеми з нюхом і смаком вражали людей різної етнічної приналежності неоднаково. Наприклад, азійці або вихідці з Африки порівняно рідко страждали від цих симптомів (до 6-15%).

Європейці частіше відчувають втрату нюху та смаку під час COVID-19

Водночас майже половина європейців і американців європейського походження страждали від втрати нюху (43%), і 38% із них виявлялися позбавлені здатності розпізнавати смакові відчуття в разі зараження COVID-19. Характерно, що ці відмінності були менш виражені серед пацієнтів, котрі страждали від важких форм коронавірусу, ніж серед носіїв легкої форми інфекції.

На думку фахівців, причиною цього може бути те, що нюхові рецептори європейців виробляють більше молекул ACE2, які вірус використовує для проникнення в клітини. Вчені припускають: це може пояснити те, чому пандемія COVID-19 у Європі та США поширювалася значно швидше, ніж це відбувалося в Китаї та інших азійських країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені припускають, що ризик зараження пацієнта коронавірусом і смерті від нього пов'язаний із генами, які відповідають за групу крові, та особливостями імунних реакцій.

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