У Швеції виявили перший випадок генетичної зміни COVID-19, що передався в утробі матері

У місті Мальме (Швеція) у новонародженого виявили мутацію коронавірусу, названу A107G, через п'ять днів після його появи на світ. Дитина заразилася COVID-19 ще в утробі матері.

Жінка звернулася до медиків зі скаргами на біль у животі. Медики помітили, що серце дитини скорочується аномально рідко, що могло свідчити про нестачу кисню, пише The Conversation.

Лікарі провели екстрений кесарів розтин, аналізи підтвердили низький рівень кисню в крові немовляти. Мазки з горла показали, що і мати, і дитина хворі на COVID-19.

Спочатку геном вірусу в матері й дитини був ідентичним, що доводило зараження в утробі. Однак через п'ять днів відбулася мутація, після якої вірус в організмі дитини змінився і містив мутовану версію разом із вихідним штамом від матері.

Це перший відомий випадок генетичної зміни коронавірусу в унікальних умовах передачі від матері до плоду до народження. Вона могла бути спричинена контактом дитини із зовнішнім середовищем поза утробою матері.

Половину тканин плаценти було пошкоджено запаленням, на них виявили білок коронавірусу.

Жінку виписали через чотири дні після пологів, вона швидко вилікувалася від COVID-19. Недоношена дитина, яка передчасно народилася на 34-му тижні, також змогла перемогти вірус силами власного імунітету. У неї виробилися антитіла і не було серйозних симптомів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили у водоростях речовину, яка може полегшити перебіг коронавірусу.

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