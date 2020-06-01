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У Росії похвалилися випробуванням ліків від COVID-19: препарат раніше визнали небезпечним

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Міністерство охорони здоров'я Росії схвалило проведення фінального етапу клінічних випробувань препарату "Авіфавір" для лікування COVID-19. Експерти з інших країн виявили небезпеку цих ліків.

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Розробкою і доклінічними випробуваннями в РФ займалася компанія "Кроміс" інноваційного центру "Сколково", повідомляє ТАСС.

У Росії похвалилися випробуванням ліків від COVID-19: препарат раніше визнали небезпечним

"Розробка методу синтезу російської молекули і доклінічні випробування "Авіфавіра" компанія "Кроміс" проводила за грантової підтримки фонду "Сколково", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що на першому етапі випробувань не було виявлено побічних ефектів, а ефективність препарату була вище 80%. Наступний етап проведуть на 330 пацієнтах із коронавірусом.

"Авіфавір" вироблено спільним підприємством Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і групи компаній "ХімРар". "Торговельне найменування препарату "Авіфавір". Міжнародне та хімічне найменування – "Фавіпіравір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені провели випробування фавіпіравіру, за результатами яких пацієнти видужували вже через чотири дні. Однак експерти з інших країн висловили сумніви, що він виявиться ефективним у разі важкого перебігу хвороби, а деякі навіть не дозволили ввозити препарат.

На думку японських дослідників, його застосування може негативно вплинути на потомство: препарат може викликати патології плода, тому його не слід використовувати вагітним або жінкам, які планують вагітність. Також є припущення, що він здатний негативно впливати і на склад сперми, що також може стати причиною патологій дитини.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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