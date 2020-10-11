У Росії назвали тести на антитіла до COVID-19 "марною тратою грошей"

Якщо тест виявиться позитивним, це не означатиме, що тепер можна ходити без маски

Максимум, що можна дізнатися з тесту на антитіла, – хворіли ви на коронавірус чи ні, а якщо хворіли, то як давно

Тести на антитіла до коронавірусу (COVID-19) не приносять користі, оскільки наявність захисних білків у крові не звільняє того, хто перехворів, від обов'язку дотримуватися маскового режиму.

Як заявив "Комсомольскій правді" доктор медичних наук РФ, фахівець з особливо небезпечних інфекцій Владислав Жемчугов, досі невідомо, наскільки сильний і тривалий імунітет формується після одужання.

Вірусолог розкрив правду про тести на антитіла до коронавірусу. Джерело: pixabay.com pixabay.com

На його думку, здача тесту на антитіла в приватних лабораторіях, де ціна за аналіз починається від 970 рублів (350 грн), це марна трата грошей.

"Максимум, що ви дізнаєтеся, – хворіли ви на коронавірус чи ні, а якщо хворіли, то як давно. І вже звичайно, якщо тест виявиться позитивним, це не означатиме, що тепер можна ходити без маски і взагалі нехтувати заходами безпеки", – зауважив Жемчугов.

Він додав, що тест на антитіла може показати помилковий результат через велику кількість тест-систем і різновидів коронавірусу.

"Тож якщо ви все ж таки зважилися робити тест, потрібно спочатку дізнатися в лікаря все про нього детальніше, а в ідеалі – попросити інструкцію і знайти там рядок "специфічність". Якщо показник специфічності більший за 99,9% – такому тесту можна довіряти", – порадив вірусолог.

Однак знання про наявність або відсутність антитіл у крові все ж таки може виявитися корисним. Наприклад, якщо імунітет буде виявлено, вакцину від коронавірусу можна буде робити не раніше ніж через рік. Також масив даних про антитіла може стати в нагоді науковцям, які роблять прогнози щодо спалахів вірусу.

"А в іншому тестування я зараз не рекомендував би робити взагалі нікому", – завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діагностика коронавірусу за допомогою експрес-тестів, методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу, яку роблять в Україні, значно відрізняється й іноді дає різні результати.

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