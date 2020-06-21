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/ Пульмонологія

У препарату проти COVID-19, який став "науковим проривом", виявили побічні ефекти

2.2т
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У Всесвітній організації охорони здоров'я радять призначати препарат дексаметазон, яким лікують хворих на коронавірус (COVID-19), з обережністю через його побічні ефекти.

Як повідомляє The Hill з посиланням на координатора напрямку інфекційних захворювань Європейського регіонального бюро ВООЗ доктора Масуда Дари, при прийомі препарату спостерігається запаморочення, зміна настрою, головний біль і зниження цукру в крові.

У ВООЗ назвали побічні ефекти дексаметазону

У ВООЗ назвали побічні ефекти дексаметазону

"Очевидно, ми повинні знати, як врятувати життя пацієнтів з тяжкою стадією COVID-19. Однак ми повинні врахувати і пацієнтів в інших станах, який вплив матиме дексаметазон на них", – зазначив він.

За словами вченого, препарат перебуває в групі глюкостероїдів, які пригнічують гормон кортизон, що допомагає організму боротися із запаленням і тим самим послаблює імунітет при лікуванні коронавірусу.

При цьому наголошується, що ліки знижують смертність пацієнтів з COVID-19 на 35%. Особливо це стосується хворих в середньому і важкому стані, а також пацієнтів на ШВЛ. Крім того, препаратом лікують артрит, алергію, астму, і деякі форми раку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ назвали "науковим проривом" результати лікування коронавірусу дексаметазоном. Згідно з даними, наданими організацією, для хворих, які перебувають на апараті ШВЛ, смертність знижується приблизно на одну третину, а для тих, кому потрібен тільки кисень, – приблизно на одну п'яту.

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Тема
Коронавірус
Теги
ліки Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вірус
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