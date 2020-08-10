У Південній Кореї знайшли новий мутований коронавірус

У Південній Кореї повідомили, що виявили новий коронавірус, який мутував. У країні було зафіксовано три нові випадки зараження мутованим вірусом.

Причому всі три нові випадки зараження було виявлено в іноземців, передає агентство "Анадолу".

"Генетичні мутації було виявлено в трьох завезених випадках COVID-19 – двох із Пакистану та одного з Узбекистану", – йдеться в повідомленні.

Новий мутований коронавірус було виявлено після аналізу 776 пацієнтів із COVID-19, включно з 597 місцевими інфекціями і 179 завезеними випадками.

Органи охорони здоров'я заявили, що нові виявлені мутації відрізнялися від послідовностей вірусного геному, зареєстрованих у базі даних GISAID Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зазначимо, що GISAID – це всесвітня наукова ініціатива та основне джерело геномних даних про віруси грипу і новий коронавірус (COVID-19).

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені заявили, що стурбовані змінами, що відбуваються з новим коронавірусом.

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