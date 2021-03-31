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/ Пульмонологія

У Pfizer розробили "суху" версію вакцини проти коронавірусу

12.7т
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Американська фармацевтична компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech планують у квітні розпочати тестування так званої сухої – ліофілізованої версії вакцини проти коронавірусу.

За словами вчених, такий препарат, якщо буде доведено його безпеку, може спростити зберігання доз і поводження зі щепленнями в країнах із низьким рівнем доходів. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію в державній базі даних Clinicaltrials.gov.

Зазначається, що клінічне випробування "сухої" вакцини проводитимуться приблизно два місяці серед 1100 дорослих американців від 18 до 55 років.

Pfizer&BioNTech розробили "суху" версію вакцини проти COVID-19
Pfizer&BioNTech розробили "суху" версію вакцини проти COVID-19

Вчені мають намір визначити, чи є ліофілізована версія такою самою безпечною й ефективною, як та, що вже затверджена регулювальними органами. Тому учасникам дослідження будуть вводити або "суху" вакцину проти COVID-19, або поточний її склад.

"У разі успіху новий склад може бути готовий до використання на початку наступного року", – заявили в компанії Pfizer.

За словами фахівців, ліофілізовані вакцини мають переваги перед замороженими або рідкими, оскільки їм потрібно тільки стандартне охолодження. Це допоможе зі зберіганням та обробленням, а також розширить доступ до препарату в країнах із низьким рівнем доходу, в яких відсутнє спеціалізоване обладнання. Приклади вакцин, які можна ліофілізовувати, включають щеплення для запобігання оперізувального лишаю або ротавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження показало, що американські вакцини Pfizer і Moderna виявилися ефективними для запобігання зараження коронавірусом: на 90% після двох доз і на 80% – після одного щеплення.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Вакцинація в Україні та світі Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Теги
вакцина Pfizer и BioNTech Вакцина від коронавірусу
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