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/ Пульмонологія

У Pfizer оприлюднили показники ефективності вакцини протягом пів року після щеплення

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Вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech показала свою ефективність протягом шести місяців після отримання щеплення.

Про результати дослідження повідомила компанія-виробник на своєму сайті. Згідно з оприлюдненими даними, ефективність становила 91,3% після отримання другої дози (в США цей показник 92,6%).

Pfizer оприлюднила результати дослідження вакцини

Pfizer оприлюднила результати дослідження вакцини

У випробуваннях усього брали участь 46 307 осіб.

"Вакцина проти COVID-19, BNT162b2, була ефективна проти COVID-19 на 91,3%, під час вимірювання від семи днів до шести місяців після отримання другої дози", – уточнили в Pfizer.

Також вакцину тестували на південноафриканському штамі B.1.351, і вакцина показала свою ефективність.

За словами головного виконавчого директора компанії Альберта Бурла, отримані дані дозволяють подати заявку на отримання ліцензії на біологічний препарат у FDA (Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів).

Зазначимо, в компанії також заявили, що препарат безпечний для підлітків віком від 12 до 15 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна отримає додатковий мільйон доз вакцини Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Її повинні поставити до кінця червня 2021 року.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Теми
Вакцинація в Україні та світі Коронавірус
Місце
США
Теги
вакцина Pfizer и BioNTech Вакцина від коронавірусу
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