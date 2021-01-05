У ПАР повідомили про підвищену небезпеку мутованого коронавірусу

Знайдений у Південно-Африканській Республіці новий штам коронавірусу може виявитися більш стійким до розроблених вакцин.

Про це повідомив професор Шабір Мадхі, який займався дослідженням вакцини Oxford-AstraZeneca в ПАР, передає BBC. За його словами, африканський вірус мутував сильніше, ніж його британська версія.

"Це теоретичне занепокоєння. Обґрунтоване занепокоєння, що південноафриканський варіант може бути більш стійким", – пояснив учений.

Водночас професор Мадхі зазначив, що "малоймовірно", що мутація в Південній Африці зробить нинішні вакцини марними, але може "послабити їхній вплив". Однак у країні тривають дослідження нового штаму вірусу.

"На щастя, якщо будуть потрібні подальші модифікації вакцини для усунення нових штамів, деякі з розроблюваних вакцинних технологій дозволять зробити це порівняно швидко", – обнадіяла експертка з вакцин з Університету Уітс, професорка Хелен Різ.

Також професор Баррі Шуб, який очолює урядовий консультативний комітет із вакцин, сказав, що "попередні дані" випробувань не припускають, що мутації дозволять вірусу "уникнути" впливу нинішніх вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміологиня з Британії попередила про можливу небезпеку мутанта COVID-19.

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