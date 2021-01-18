У Німеччині виявлено раніше невідомий мутант коронавірусу – ЗМІ
Німецькі медики заявили про виявлення нового виду коронавірусу. Ним виявилися інфіковані троє пацієнтів клініки в курортній громаді Гарміш-Партенкірхен, що в Баварії.
За їхніми словами, ця мутація не схожа зі штамом, який раніше виявили фахівці в лабораторії відомого вірусолога Крістіана Дроста в берлінській лікарні "Шаріте". Про це повідомляє Merkur.de.
На початку минулого тижня фахівці лабораторії Гарміш-Партенкірхнер вперше виявили відмінні від звичних результати дослідження мазків. Це стало можливим завдяки спеціальному лабораторному пристрою, який клініка придбала під час пандемії.
"Машина показала різні результати, тому ми їх простежили. Зараз добре відомо, що вірус мутує, тобто змінюється. З початку пандемії у всьому світі було виявлено більш ніж 12 000 змін у послідовності", – сказав керуючий директор лікарні Франк Нідербюль.
За його словами, той факт, що це новий варіант, не означає, що він більш заразний. Хоча ще невідомо, чи має вірус COVID-19, що з'явився у Гарміш-Партенкірхені, інші характеристики.
"Ми не можемо цього сказати, адже повинні бути чесними. Експерти в Берліні вивчатимуть це питання. Тепер це в руках колег. Чекаємо відповіді з більш докладними даними до кінця січня", – пояснив Нідербюль.
Він зазначив, що ця мутація коронавірусу не обов'язково з'явилася в містечку Гарміш-Партенкірхен. Водночас боротьба з поширенням вірусу в лікарні триває – там посилили заходи безпеки, ізолювавши для сторонніх відвідувань декілька поверхів будівлі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Данії зафіксували мутований вид COVID-19, якого вперше знайшли у ПАР 18 грудня.