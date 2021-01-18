У Німеччині виявлено раніше невідомий мутант коронавірусу – ЗМІ

Німецькі медики заявили про виявлення нового виду коронавірусу. Ним виявилися інфіковані троє пацієнтів клініки в курортній громаді Гарміш-Партенкірхен, що в Баварії.

За їхніми словами, ця мутація не схожа зі штамом, який раніше виявили фахівці в лабораторії відомого вірусолога Крістіана Дроста в берлінській лікарні "Шаріте". Про це повідомляє Merkur.de.

На початку минулого тижня фахівці лабораторії Гарміш-Партенкірхнер вперше виявили відмінні від звичних результати дослідження мазків. Це стало можливим завдяки спеціальному лабораторному пристрою, який клініка придбала під час пандемії.

Про новий мутант COVID-19 заявили в Німеччині

"Машина показала різні результати, тому ми їх простежили. Зараз добре відомо, що вірус мутує, тобто змінюється. З початку пандемії у всьому світі було виявлено більш ніж 12 000 змін у послідовності", – сказав керуючий директор лікарні Франк Нідербюль.

За його словами, той факт, що це новий варіант, не означає, що він більш заразний. Хоча ще невідомо, чи має вірус COVID-19, що з'явився у Гарміш-Партенкірхені, інші характеристики.

"Ми не можемо цього сказати, адже повинні бути чесними. Експерти в Берліні вивчатимуть це питання. Тепер це в руках колег. Чекаємо відповіді з більш докладними даними до кінця січня", – пояснив Нідербюль.

Новий мутант COVID-19 знайшли в клініці громади Гарміш-Партенкірхен (Баварія)

Він зазначив, що ця мутація коронавірусу не обов'язково з'явилася в містечку Гарміш-Партенкірхен. Водночас боротьба з поширенням вірусу в лікарні триває – там посилили заходи безпеки, ізолювавши для сторонніх відвідувань декілька поверхів будівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Данії зафіксували мутований вид COVID-19, якого вперше знайшли у ПАР 18 грудня.