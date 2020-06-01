У Нідерландах заявили про прорив у лікуванні COVID-19

Ліки проти коронавірусу (COVID-19) можуть бути готові протягом найближчих шести місяців.

Таке припущення висловив професор біології з Університету Еразма (Нідерланди) Френк Гросвельд, передає NLTimes.

Вчений зазначив, що перші антитіла до коронавірусу були знайдені ще в березні цього року, що дало надію на швидку появу ліків.

Лікування COVID-19

За словами Гросвельда, за останні тижні було досягнуто значного прогресу в тестуванні засобу на живих істотах.

"Ліки будуть готові за п'ять-шість місяців", – сказав він.

Біолог додав, що розробленням препарату займеться американська компанія.

"Це антитіло реагує на SARS1. Крім того, воно працює з поточним коронавірусом, також відомим як SARS2. Якщо існує SARS3, він, ймовірно, добре на нього відреагує. Ви можете використовувати його як ліки, якщо ви вже заражені, і як профілактичний засіб для груп високого ризику", – висловився вчений.

За словами професора, уряд Нідерландів вклав у це дослідження кілька сотень тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії мають намір випробувати п'ять нових препаратів для лікування COVID-19.