У Нідерландах заявили про прорив в лікуванні COVID-19

Ліки проти коронавірусу (COVID-19) можуть бути готові протягом найближчих шести місяців.

Таке припущення висловив професор біології з Університету Еразма (Нідерланди) Френк Гросвельд, передає NLTimes.

Вчений зазначив, що перші антитіла до коронавірусу були знайдені ще в березні цього року, що дало надію на швидку появу ліків.

Лікування COVID-19

За словами Гросвельда, за останні тижні було досягнуто значний прогрес в тестуванні ліків на живих істотах.

"Ліки будуть готові через п'ять, шість місяців", – сказав він.

Біолог додав, що розробкою препарату займеться американська компанія.

"Це антитіло реагує на SARS1, воно також працює з поточним коронавірусом, який також відомий як SARS2. Якщо є SARS3, він, ймовірно, добре на нього відреагує. Ви можете використовувати його як ліки, якщо ви вже заражені, і як профілактичний засіб для груп високого ризику", – висловився вчений.

За словами професора, уряд Нідерландів вклав в це дослідження кілька сотень тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у Великобританії мають намір випробувати п'ять нових препаратів для лікування COVID-19.

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