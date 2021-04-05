У МОЗ знайшли заміну індійській вакцині AstraZeneca

Україна має в квітні отримати 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку виробляють за ліцензією в Південній Кореї.

Препарат буде передано нашій країні в межах глобальної ініціативи COVAX, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Чиновники відзначили, що уряд Індії тимчасово призупинив експорт вакцини AstraZeneca/CoviShield, щоб задовольнити внутрішній попит.

Також МОЗ нагадало, що було збільшено інтервал між введенням першої і другої дози вакцини CoviShield до 12 тижнів. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 має розпочатися не раніше ніж у середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.

Нагадаємо, що в МЗС України визнали, що Індія призупинила поставки вакцини CoviShield від COVID-19 у нашу країну.

Як повідомив OBOZREVATEL, Індія тимчасово призупинила весь основний експорт вакцини проти коронавірусу. Виробник вакцин Індійський інститут сироваток повідомив про затримки поставок, пояснивши причину сплеском захворюваності на коронавірус у країні.

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