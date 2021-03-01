У МОЗ заявили про прискорення темпів "каскадної" вакцинації в Україні

У період із 24 до 28 лютого в Україні щеплення проти коронавірусу зробили понад 3000 громадян, але в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) очікують, що найближчим часом цей процес пришвидшиться.

Про це розповів на брифінгу 1 березня заступник очільника відомства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, згідно з планами міністерства, кампанія вакцинації в країні проходить за каскадною моделлю, що передбачає роботу мобільних бригад у визначеному послідовному порядку.

Вакцинація в Україні проходить каскадним способом – МОЗ

"Тож у найближчій перспективі варто очікувати, що кількість вакцинованих суттєво почне збільшуватися. Це нормальний процес, зараз він тільки запущений – і там є свої процедури, як це має відбуватися", – зазначив Кучер.

Він також прояснив, кому довіряти в питанні ефективності індійської вакцини проти COVID-19, якою нині роблять щеплення українським медикам, військовим тощо. Представник МОЗ підкреслив, що цей препарат CoviShield (він же AstraZeneca) є абсолютно безпечним.

Водночас виявилося, що в Україні викинули залишки ампул із вакцинами проти COVID-19. Інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко назвала причину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Тарас Жиравецький пояснив, чи потрібно вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус.

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