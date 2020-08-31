У МОЗ заявили про нову закупівлю препарату проти COVID-19

Йдеться про "Ремдесивір", який внесено до протоколу лікування коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я ініціювало постанову уряду щодо централізованої закупівлі Україною "Ремдесивіру", який входить до протоколу лікування коронавірусу.

Необхідною кількістю препарату планують забезпечити лікарні по всій країні. Про це на брифінгу 31 серпня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він показує достатньо непогані результати в лікуванні COVID-19 у наших іноземних партнерів", – зазначив він.

Україна закупить більше "Ремдесивіру" для лікування COVID-19

Як пояснив міністр, останнім часом МОЗ отримує нарікання щодо недостатньої забезпеченості профільних медустанов лікарськими засобами для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Водночас, за його словами, згідно з фінансуванням українських лікарень, закупівлю таких необхідних препаратів було передбачено в обов’язковому порядку. А загалом на процес лікування хворих на COVID-19 національною службою здоров’я України було передбачено 15,6 млрд гривень.

"Було укладено договори й перераховано кошти. Для нас це дуже важливо. Тому будемо ініціювати низку дій щодо перевірки лікарень і того, як саме наші хворі забезпечуються лікарськими засобами", – заявив Степанов.

Він додав, що відтепер у медустановах, які визначено як профільні в лікуванні коронавірусу, мають звітувати про забезпеченість відповідними лікарськими засобами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня Міністерство охорони здоров’я внесло нові зміни в протокол лікування COVID-19. Зокрема, з нього вилучили два препарати ("Лопінавір" і "Ритонавіром"), а замість них додали "Дексаметазон" і "Ремдесивір".

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