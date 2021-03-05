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/ Пульмонологія

У МОЗ розповіли про побічні ефекти у вакцинованих українців

5.4т
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що після вакцинації проти коронавірусу препаратом CoviShield (AstraZeneca) у нього не проявилося жодних алергічних реакцій. Тоді як загалом їх в Україні на 10 тисяч проведених щеплень зафіксовано 126.

І тільки одній людині знадобилося спостереження в лікарів. Про це він розповів під час години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради 5 березня.

"За статистикою, в нашій країні на 10 тисяч проведених вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій, практично всі вони мали легку форму. Це всього 1,2%", – сказав глава МОЗ.

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За його словами, у вакцинованих спостерігалося почервоніння в місці уколу і температура 37-38°С, у декого 38,5°С, яка трималася декілька годин.

"За весь час вакцинації був лише один випадок, який вимагав нагляду лікарів. Але за декілька днів вакцинованого відпустили додому в абсолютно здоровому стані. Це медичний працівник, який наступного дня почав виконувати свої обов'язки", – додав Степанов.

Він підкреслив, що в чергу на вакцинацію онлайн уже записалося 127 628 українців.

Раніше міністр охорони здоров'я розповів про своє самопочуття після вакцинації.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Вакцинація в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Вакцина від коронавірусу вакцина CoviShield Міністерство охорони здоров'я вакцина AstraZeneca
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